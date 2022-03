Lory del Santo e il sesso col fidanzato Marco Cucolo: spuntano rivelazioni piccanti

Lory Del Santo vive da quasi 10 anni una storia d’amore con Marco Cuculo. Il loro legame non conosce la noia, e la differenza d’età (63 anni lei, 30 lui) non sembra un ostacolo. Nemmeno nell’intimità: “Lui è molto attivo e seducente” ha confessato a Novella 2000, come riporta il sito Gossip.it. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> ARISA E LA COLLEZIONE DOMESTICA A LUCI ROSSE: FAN IN DELIRIO PER GLI OGGETTINI E PIOVONO PROPOSTE INDECENTI

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA