Locatelli: "Fino ai 59 anni nessun vaccinato è stato ricoverato in terapia intensiva"

(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2021 "L'affermazione del ministro tedesco che ha parlato di pandemia dei non vaccinati la trovo incisiva. Siamo davanti a uno scenario composito in cui il rischio di sviluppare malattia grave è significativamente diverso tra chi è vaccinato e chi no", così il coordinatore del Cts nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 11:43

