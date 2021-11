E' online da oggi lo spot dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull'iniziativa "Disegniamo la fortuna" legata alla Lotteria Italia e che che promuove l'inclusione delle persone con disabilità. Protagonisti Cesare Bocci (Commissario Montalbano, Elisa di Rivombrosa, Provaci ancora prof) e Gabriele di Bello, (Upside down, Ognuno è perfetto). I due attori hanno prestato gratuitamente la loro immagine all'iniziativa che quest'anno ha coinvolto gli artisti con disabilità nel disegno del biglietto della Lotteria Italia.

Ad un utente che su facebook aveva commentato il video dicendo di “non averlo capito”, Gabriele di Bello ha risposto: “La disabilità è negli occhi di chi guarda. Basterebbe cambiare la prospettiva, considerare le persona e non la loro disabilità per rendere il mondo più bello e colorato. Ci vuole una piccola dose di sensibilità per comprendere una poesia”.

