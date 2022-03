Litorale romano saluta la primavera, buona affluenza. Presenze limitate in spiaggia, gettonati i ristoranti

Il litorale romano dà il benvenuto alla primavera, con un giorno di anticipo, con una buona affluenza richiamata dal sole, a parte delle velature, e da una temperatura gradevole. Tra Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese molti romani hanno scelto di trascorrere la domenica tra passeggiate lungo le banchine portuali e sui lungomare, in attesa del pranzo dove numerosi ristoranti, stabilimenti e chioschi hanno allestito tavolini all'aperto, anche sull'arenile dove possibile e nei centri cittadini. Non un pienone in spiaggia ma qualcuno, seppur vestito, si gode una tintarella fuori stagione e, in particolare, giocano bambini sotto l'occhio dei familiari mentre le ciclabili vedono la presenza di bikers giunti dalla Capitale e dintorni attraverso la rete di tracciati, anche lungo il Tevere, dislocata tra Fiumicino ed Ostia. I ristoranti sono rinfrancati anche dal ritorno del pescato fresco locale dopo lo stop dei giorni scorsi ed il ritorno dei pescherecci in attività, confermato anche nel prossimo periodo a seguire. Gettonate anche le aree archeologiche dei Porti imperiali di Claudio e Traiano e di Ostia antica. (ANSA). Video Mino Ippoliti

