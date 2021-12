Lillo e Grego 610, domenica 19 il live su RaiRadio2 anche in visual su RaiPlay

Sketch comici, gag, personaggi divenuti Cult, musica dal vivo e tanta ironia. Dalla sala A di via Asiago, il Live di “Lillo & Greg 610”, per rallegrare la domenica degli ascoltatori di Rai Radio2 e del pubblico che seguirà lo show in streaming video su Rai Play. Domenica 19 dicembre, dalle 10.35 alle 12.00, su Rai Radio2 e in Visual su RaiPlay. Conducono Lillo, Greg con Carolina Di Domenico. Ospiti della serata, gli amici di 610, Simone Colombari e Stefano Raponi; Greg e la sua band “Greg and Rockin’ Revenge” curano la parte musicale dello show. Il live “Lillo e Greg 610” sarà trasmesso in replica il 7 gennaio 2022, su Radio2 e in Visual su Rai Play, a partire dalle 10.35. Radio2 è la radio… che si fa guardare! Seguici in Visual su Rai Play.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 14:06

