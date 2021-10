In Liguria c'è un paese perfetto per una gita da fare il giorno di Halloween: è uno dei borghi più belli d'Italia e la sua storia affonda le radici nella magia Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Questa è la quercia delle streghe che ha ispirato la storia di Pinocchio

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA