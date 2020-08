Undicenne balla sotto il pioggia: il video diventa virale e gli regala un lieto fine

Anthony Mmesoma Madu è un giovane nigeriano di undici anni che sogna di diventare un grande ballerino di danza classica. I suoi genitori lo vorrebbero prete ma la vocazione del ragazzo è un’altra e lo induce ad affermare che quando balla si sente in cima al mondo. Perciò pubblica online questo video, in cui si esibisce in una coreografia improvvisata sotto la pioggia. Sono immagini toccanti e, inaspettatamente, diventano virali. Arrivano fino all’attenzione dell’American Ballet Theatre che, interessata al suo potenziale talento, gli offre una borsa di studio. Anthony l’anno prossimo andrà negli Stati Uniti a cercare di coronare il suo sogno, studiando la disciplina che ama. Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Agosto 2020, 12:39

