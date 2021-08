Tobias Menzies, da The Crown a Modern Love: «È bello avere nella vita una seconda possibilità». La videointervista

Dopo il grande successo della prima stagione di Modern Love, la serie antologica ispirata all'omonima rubrica del New York Times che racconta relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni e mostra tutte le sfaccettature dell'amore, il 13 agosto sbarca su Prime Video la seconda stagione. Protagonisti attori eccezionali del calibro di Kit Harington (Il Trono di Spade), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Tobias Menzies (The Crown) e Minnie Driver (candidata all'Oscar per Will Hunting - Genio Ribelle). «Qual è la cosa più pazza che ho fatto per amore? Sai, ho preso un sacco di aerei verso un sacco di posti davvero strani, con pochi soldi e non con i vestiti giusti», ci spiega Driver. «Penso che l’amore stesso sia in sé piuttosto folle». Tobias Menzies, che è stato il Principe Filippo nella terza e quarta stagione di The Crown, interpreta un marito che ritrova l’amore per l'ex moglie dopo tanti anni di separazione. «La storia di Modern Love è ambientata a Londra, ma spero che i temi che tratta siano universali». afferma l’attore britannico. «È bello avere una seconda possibilità e ritrovare qualcuno che hai perso». Modern Love è su Prime Video dal 13 agosto con 8 nuovi episodi. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 15:24

