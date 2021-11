"So cosa hai fatto", su Amazon Prime Video la serie tratta dal film cult del 1997. La videointervista esclusiva

Su Amazon Prime Video la serie “So cosa hai fatto”, basata sul film cult del 1997 con Sarah Michelle Gellar e Jennifer Love Hewitt. Un anno dopo il fatale incidente d'auto che ha sconvolto la serata del diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta, e di loro stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere mortale.

La serie è basata anche sul libro del 1973 di Lois Duncan: «Non conoscevo il libro ma ho amato molto il film del 1997», rivela Madison Iseman in collegamento su Zoom. «So che la nostra serie è molto più vicina al libro rispetto che al film» continua. “So cosa hai fatto” è ambientata alle Hawaii, location perfetta per una serie così: «Quando pensiamo alle Hawaii pensiamo solo al paradiso, ma non è solo questo», racconta la showrunner Sara Goodman. «Ci sono posti oscuri e pericolosi come le grotte e le grandi foreste di bambù dove molte popolazioni vi abitano», continua.

Il cast è composto da giovani attori guidati da Madison Iseman (Jumanji - Benvenuti nella giungla): « I protagonisti sono dei giovani adulti che fanno ancora fatica a capire la loro identità e cercano di fare i conti con la loro natura, in un mondo come quello di oggi dove tutti ci osservano e c'è grande pressione ». So cosa hai fatto è su Amazon Prime Video, ogni venerdì con un nuovo episodio. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 16:45

