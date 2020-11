Seoul, effettuato lo spettacolare test del drone taxi

Queste immagini sembrano arrivare dal futuro ma, invece, testimoniano un presente più che reale. Si è svolta a Seoul, in Corea del Sud, la spettacolare presentazione di un drone taxi. Questo genere di veicoli, già sperimentati in altre parti del mondo, avranno la funzione di decongestionare l’invivibile traffico delle grandi metropoli, come la capitale in questione. Quello che vediamo volare sul fiume Han è un EHang 216, un biposto realizzato da una compagnia cinese. Per questioni di sicurezza non ci sono passeggeri a bordo ma una grande sacca di riso da 70 kg. Il velivolo ha volato all’altezza di 36 metri, raggiungendo una velocità pari a 50 km/h per dieci minuti. E’ elettrico e, a piena carica, può “volteggiare” in aria per mezz’ora. Diversi paesi stanno investendo milioni di dollari per perfezionare i drone taxi e pare che mezzi come questo affolleranno i cieli nel 2025.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 13:04

