Nel tentativo di caricare un masso su un camion dotato di gru, quest'uomo perde il controllo e il mezzo precipita in un dirupo. Il veicolo si ribalta pericolosamente giù per il burrone trainato dal peso della gigantesca pietra. Le immagini sono spaventose: ecco come si è svolta tutta la vicenda.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 14:35

