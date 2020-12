Accendono l’albero di Natale cittadino ma infuria una bufera di neve

Tiksi è la città abitata da oltre 5.000 persone più a nord del mondo. Si trova, infatti, nella Russia siberiana del nord, sulla costa del mare di Laptev. Qui le temperature possono scendere fino a -30°C e il clima della zona, in generale, non è esattamente confortevole. Comunque la città non rinuncia alle tradizioni e per celebrare le festività natalizie è stato preparato un albero di Natale: in questo video la sua accensione, vissuta con gioia seppur durante una bufera di neve. Letteralmente al freddo e al gelo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA