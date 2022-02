Màkari, la seconda stagione arriva su Rai 1. Claudio Gioè: «Un crossover con Montalbano? Sarebbe bello vederlo un giorno a Màkari»

Dopo poco meno di un anno dalla messa in onda della prima stagione, torna su Rai 1 “Màkari” con le nuove avventure del giornalista/scrittore Saverio Lamanna (Claudio Gioè). In questa nuova stagione, tratta sempre dai libri di Gaetano Savatteri, ritroviamo Saverio Lamanna a fare la sua bella vita da scrittore squattrinato e orgoglioso nullafacente a Màkari. La sua amata Suleima (Ester Pantano) è lontana, si è trasferita a Milano da un anno e Lamanna incomincia a soffrire la lontananza. Saverio vivrà questa nuova stagione del suo amore nel corso di tre nuove indagini che risolverà, insieme al grande Piccionello (Domenico Centamore), col suo personale piglio da detective per caso. « Interpretare Lamanna mi ha lasciato quella voglia e curiosità che lui ha nel capire se stesso nei confronti della terra di origine » racconta Gioè in collegamento su Zoom. « È un come se compiesse un’indagine dentro di sé nel corso di queste storie » continua. Il primo episodio della seconda stagione di Màkari andrà in onda il 7 febbraio in prima serata su Rai 1. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 15:40

