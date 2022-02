"L'ombra del giorno", Riccardo Scamarcio e Bendetta Porcaroli innamorati nell'Italia degli anni '30. La videointervista

Riccardo Scamarcio e Bendetta Porcaroli sono protagonisti del film "L'ombra del giorno", il nuovo di Giuseppe Piccioni in uscita nelle sale il 24 febbraio. "L’ombra del giorno" è ambientato in una città di provincia sul finire degli anni Trenta. Luciano (Scamarcio), simpatizzante del fascismo come la stragrande maggioranza degli italiani, è il proprietario di un ristorante, che crede tuttavia di poter vivere secondo le regole che si è dato, in una sorta di isolamento dal mondo esterno. Ma sulla vetrina che dà sull’antica piazza, insieme ai segnali preoccupanti di qualcosa che sta per accadere nel mondo, compare una ragazza (Porcaroli) che porta con sé un segreto. « Questo personaggio mi ha lasciato moltissimo » racconta Benedetta Porcaroli. « È molto complesso e determinato, è una donna suo malgrado rivoluzionaria ». (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 06:30

