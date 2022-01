Legge 104 e malattia, bonus da 1000 € in arrivo in questi casi

LOLNEWS.IT - Per il 2022 arrivano belle notizie per i cosiddetti lavoratori fragili: l’INPS – il nostro Istituto di Previdenza Sociale – aveva già anticipato novità sul calcolo dei permessi con la Legge 104 e con la Legge di Bilancio del nuovo anno il consiglio dei Ministri ha approvato anche il bonus di 1000 € per alcuni particolari soggetti in determinate condizioni. Vediamo chi sono i soggetti aventi diritto al contributo una tantum relativi al fondo di 5 miliardi di euro che il Governo ha stanziato per quest’anno. (Foto: Shutterstock - Music: "Dreams" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 11:35

