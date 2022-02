(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio "Il non voto dei ministri leghisti in Cdm? Io non sono d'accordo sul fatto che mamme e papà siano messi in difficoltà. Non ci sono ragionamenti politici dietro" così il segretario della Lega Matteo Salvini al termine dell'incontro con il ministro Giorgetti al Mise. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 13:43

