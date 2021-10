Le donne non dovrebbero assumere gli stessi farmaci degli uomini

L'FDA ha recentemente raccomandato ai medici di prescrivere dosi ridotte alle donne di un medicinale contro l'insonnia perchè il principio attivo veniva metabolizzato più lentamente e metteva a rischio la vita delle pazienti: questa è solo una delle molte storie di medicinali che nel tempo hanno nuociuto alle donne per il solo fatto di essere stati sperimentati prevalentemente su uomini. foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 12:13

