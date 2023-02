Lazio, inaugurato a Roma il parco intitolato a Umberto Lenzini

La Lazio ha intitolato un parco al presidente del suo primo scudetto (vinto nel 1974), Umberto Lenzini. L'area verde si trova nella zona di Val Cannuta, nella parte ovest di Roma. Proprio oggi, mercoledì 22 febbraio, è stata svelata la targa con il nome di Lenzini, alla presenza del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, del team manager della Lazio Maurizio Manzini e del difensore biancoceleste Patric.

Il pensiero di Gualtieri

Sicuramente tutti i tifosi laziali ricorderanno lo storico scudetto che la Lazio vinse nel 1974 sotto la presidenza di Lenzini. Alla cerimonia c'erano circa 200 persone tra cui anche i parenti dell'ex presidente del club. Il sindaco di Roma Gualtieri ha detto: «La città deve guardare avanti, ma senza dimenticare le sue pagine migliori. Questo parco è in una zona che deve tanto al Lenzini imprenditore, una leggenda del popolo della Lazio e della città di Roma, a cui ha dato tanto e che ha segnato pagine per tutti gli sportivi straordinarie».

La Lazio in campionato

In questo momento la Lazio occupa il quinto posto in classifica con 42 punti, si trova quindi in zona Europa League. La squadra guidata da Sarri punta però, alla qualificazione in Champions League e per questo le prossime gare saranno fondamentali per quanto riguarda i punti. Lunedì 27 febbraio la Lazio ospiterà la Sampdoria allo stadio Olimpico.

