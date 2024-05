Larissa Iapichino, la campionessa azzurra si confessa nella serie Red Bull ZETA

Ultimo capitolo dell’emozionante viaggio di “Zeta”, la nuova serie originale di Red Bull che inquadra la Generazione Zeta attraverso sogni e paure di 5 campioni dello sport italiano. Dopo Matteo Berrettini, Alessandrina, Leonardo Fioravanti, Alessandro Mazzara, la quinta protagonista di questa produzione è Larissa Iapichino, fuoriclasse del salto in lungo, presente e futuro della nostra Nazionale. Una vita eternamente sotto i riflettori quella di Larissa, già famosa da piccola per via di un noto spot televisivo, una condizione che non ha mai vissuto con grande piacere.

“Avrò avuto 4 o 5 anni ed ero andata a trovare mia madre sul lago di Bracciano - racconta la Iapichino - e al tempo facevo già una pubblicità che mi ha reso popolarissima. Un gruppo di ragazzini, avranno avuto 10 o 11 anni, mi riconoscono e vengono verso di me: io mi sono appoggiata a un muretto, cercando di nascondermi, e sono rimasta così finché non se ne sono andati. Non era cattiveria, l’ho fatto proprio perché mi vergognavo”. Di natura molto competitiva, Larissa inizialmente si iscrive a ginnastica artistica, una scelta consapevolmente collegata al desiderio di non seguire le orme dei genitori, poi arriva l’avvicinamento all’atletica, ed è l’inizio di una passione travolgente. Durante gli anni passati nelle nazionali giovanili vive tutto come un gioco e un divertimento, fin quando il talento cristallino della Iapichino ha deciso altrimenti: il 20 febbraio 2021, agli Assoluti Indoor di Ancona, salta 6.91, eguagliando il primato Indoor della madre e stabilendo il nuovo record mondiale “Under 20”.

Dopo la rinascita è subentrata una maturità che dovrebbe regalare a Larissa la spinta giusta per intraprendere il faticoso percorso verso l’indipendenza: “Credo di stare pian piano costruendo la mia strada: staccarsi dai genitori e prendere il volo da sola. Questo percorso è fatto di tante batoste, di tante gioie, però è proprio bello perché è così, deve essere una montagna russa, sennò sarebbe noioso. Non sono solo la figlia di mia mamma e di mio padre, sono Larissa che si sta facendo spazio pian piano, nel mondo che era dei suoi genitori”. La quinta e ultima puntata è disponibile online su Red Bull e Eurosport.it da oggi, martedì 7 maggio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 21:38

