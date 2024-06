Larissa Iapichino argento nel salto in lungo agli Europei di Roma: chi è la figlia di Fiona May, odiava l'atletica

Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei d'atletica di Roma nel salto in lungo. Per lei, appena 21-enne, quella di mercoledì sera è stata una vittoria incredibile al di là del secondo posto: Larissa è la miglior lunghista italiana, detentrice del record italiano indoor grazie a un salto di 6,97 metri.

Europei Atletica, l'oro della 4x100 chiude un'edizione da record: 24 medaglie per l'Italia. Da Jacobs a Tamberi, Iapichino e Battocletti

In molti non lo sanno, ma lei in realtà non voleva nemmeno dedicarsi allo stesso mestiere dei genitori, anzi. Nella vita voleva fare tutt'altro. Non ci resta che andare a scoprire il motivo di questo cambiamento e come sia riuscita a cambiare del tutto prospettiva!

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 08:45

