La resistenza all’insulina porta rischio di depressione

Il metabolismo degli zuccheri e la depressione sarebbero connessi tra loro: lo svela uno studio condotto delle Università di Amsterdam e di Stanford che hanno indagato il rapporto tra resistenza all’insulina e stati depressivi. Sono stati oltre 3mila i pazienti coinvolti, tra questi anche soggetti che non avevano mai rilevato problemi psichiatrici. È emerso che il rischio di cadere in depressione aumenterebbe dell’11% nei soggetti insulino-resistenti rispetto ad altre categorie di persone. Quindi, in soggetti con insulino-resistenza, cure e prevenzione possono aiutare a diminuire le probabilità di stati depressivi. Foto Shuttestock / Music: «Perception» from Bensound.com

