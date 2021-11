(Agenzia Vista) Roma, 2 novembre 2021 Protesta contro il green pass in Piazza del Popolo a Roma attorno al leader dei moti di dissenso di Trieste Stefano Puzzer. Ecco il girotondo di alcuni manifestanti al coro di "La gente come noi non molla mai". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 08:55

