L’orologio che segna la fine del mondo si trova a Roma: ecco quanto tempo manca all’apocalisse

Quanto manca al punto di non ritorno per il nostro pianeta? A Roma c’è un orologio che segna la data della fine del mondo in base ai cambiamenti climatici: andiamo a vedere di cosa si tratta e per qual è il giorno attualmente individuato come quello del punto di non ritorno. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music: "Summer" from Bensound.com

