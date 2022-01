"L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta", tornano Lenù e Lila. L'intervista a Margherita Mazzocco e Gaia Girace.

Andrà in onda in prima visione su Rai 1 dal 6 febbraio la serie Hbo-Rai, "L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta", una serie di Daniele Luchetti tratta dal terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante. Elena (Margherita Mazzucco) e Lila (Gaia Girace) sono diventate donne: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l'agiatezza e lavora come operaia in condizioni durissime. Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. « La forza di questa serie è il fatto che tante persone mi fermano per strada e mi dicono quello che accade nella serie è quello che hanno vissuto anche loro » racconta Gaia Girace a Leggo. « La nostra adolescenza non l'abbiamo vissuta come ragazze normali, ma sul set e per questo questi personaggi faranno sempre parte di noi ». I primi due episodi de "L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta" vanno in onda il 6 febbraio in prima serata su Rai 1. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 23:43

