Taglia identica all'attaccante francese, ora parte per la Germania. Una statua di cera tutta per Kylian Mbappé, che l'ha scoperta a Parigi: realistica, di dimensioni uguali a quelle dell'attaccante della nazionale francese, la statua ora partirà per Berlino dove sarà esposta al locale museo delle cere di Madame Tussauds.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 21:53

