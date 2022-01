Kate Middleton, il trucco dietro le foto di Paolo Roversi: come l'ha resa iconica, potente e libera

Kate Middleton si mostra sempre composta e austera, nel look e nell’acconciatura, con un make up sobrio e un aplombe perfetto in ogni occasione; ma per i suoi 40 anni si è regalata un’esperienza “di pura gioia”. A immortalarla e renderla già iconica è stato Paolo Roversi, l’occhio dietro molte copertine di Vogue, il calendario Pirelli o Zara Atelier (solo per citare alcuni tra i più recenti progetti). Crediti foto: Kikapress Music: «Once Again» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 12:22

