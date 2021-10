Johnny Depp al RomaFF16 presenta Puffins: "Hollywood? Un luogo dove andare in vacanza"

Un vero bagno di folla al RomaFF16 per Johnny Depp che ha presentato il nuovo film di animazione Puffins e successivamente è stato protagonista di una masterclass. Da vero outsider Depp si presenta come appena sceso da uno palco di un grande concerto. Forse quella da musicista, da rocker, è la vera natura che gli ha permesso di sopravvivere e di non perdersi nella più totale depressione e in tutto quello che comporta come è successo ad altri suoi colleghi. "Di cosa vado più orgoglioso, sono i miei figli." Crediti foto@Kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

Lunedì 18 Ottobre 2021

