Italia's Got Talent, Fellon Rossi conquista la finale con un numero di balestre

Adrenalina e spettacolo a Italia’s Got Talent (nella puntata di ieri su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, il martedì in chiaro su TV8): Fellon Rossi è l’unica donna in Europa a eseguire questo genere di numero, molto rischioso, le armi che usa sulla scena sono controllate con estrema precisione, e ovviamente non è concessa alcuna distrazione. Federica Pellegrini ha la pelle d’oca, la scossa di adrenalina di Fellon arriva dritta anche al tavolo dei giudici: per Fellon, dopo un po’ di timore, il sì è unanime. Immagini concesse da Sky. Italia's Got Talent è in onda ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand, in chiaro ogni martedì in prima serata su Tv8.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA