Italia’s Got Talent, Brenda Novella canta e suona Diodato al contrario

Brenda Novella è una pianista e cantautrice. La sua passione nasce da piccola, quando a 5 anni inizia a suonare il pianoforte nella casa della nonna, e continua con gli studi in conservatorio. Sul palco di Italia’s Got Talent - nella puntata di ieri su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, il martedì in chiaro su TV8 - ha portato una cover di “Fai Rumore” di Diodato con una veste mai vista prima, al contrario… Immagini concesse da Sky. Italia's Got Talent è in onda ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand, in chiaro ogni martedì in prima serata su Tv8.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 12:53

