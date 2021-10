Io sono Babbo Natale, Edoardo Falcone: "Proietti sul set? La sua umanità la porterò sempre con me"

Nelle sale cinematografiche arriverà dal 3 novembre, ma 'Io sono Babbo Natale' è il film di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma 2021. Diretto da Edoardo Falcone, vede nel cast Marco Giallini, Barbara Ronchi e Gigi Proietti nella sua ultima interpretazione. Una commedia sull'umanità delle persona, la possibilità di avere una seconda occasione e che in qualche modo parla anche di eredità. Falcone fin dalla prima stesura della sceneggiatura aveva pensato a Giallini e Proietti. "Fare questo film mi ha lasciato una grande ricchezza di rapporti umani. - Racconta il regista nella nostra intervista - Non conoscevo Proietti di persona, ed è stato un incontro bellissimo. Un uomo dotato di una profonda umanità" Crediti foto: ufficio stampa Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 12:16

