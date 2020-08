(Agenzia Vista) Verona, 24 agosto 2020 Maltempo Verona, alberi abbattuti in centro città dopo il nubifragio, le immagini Dal tardo pomeriggio di ieri un forte maltempo ha colpito il Veneto. Verona, tra le zone più colpite dal nubifragio, ha accusato diverse problematiche tra cui numerosi allagamenti e alberi abbattuti anche nel centro città. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di crisi e in mattinata ha effettuato un sopralluogo al quale è seguito un punto stampa al municipio di Verona dove ha lanciato un appello al Governo: "Spero che dichiari lo stato di emergenza in Consiglio dei ministri e lo faccia in presto. Già ieri ho parlato con il capo della Protezione Civile, Borrelli, che, oltre a garantire il suo totale sostegno, mi ha detto di aver già informato il presidente del Consiglio sul fatto. Quindi il Governo è informato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 15:05

