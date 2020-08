(Agenzia Vista) Roma, 14 agosto 2020 INFOGRAFICA Ferragosto ai tempi del Covid, stop a feste in spiaggia e stretta su discoteche In vista del ferragosto le regioni firmano ordinanze per cercare di limitare gli assembramenti. Discoteche La Calabria, d'intesa con il governo ha chiuso i locali. In Sicilia il governatore Musumeci ha imposto il numero chiuso. In Toscana, Emilia Romagna e Sardegna si può ballare soltanto a due metri di distanza. In Piemonte si continua a ballare. Feste in spiaggia Per evitare gli assembramenti, sul litorale laziale Anzio, Ladispoli hanno disposto il divieto di accensione dei falò in spiaggia. Spiagge vietate anche ad Agropoli, Modica e Scicli e controlli anti-assembramento a Civitanova Marche e Porto Recanati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Agosto 2020, 13:47

