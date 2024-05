Inter, Marotta: «La festa scudetto ha unito la città abbattendo barriere sociali»

L'Inter ricevuta dal sindaco di Milano Beppe Sala a Palazzo Marino, per ricevere l'Ambrogino d'Oro per lo scudetto della seconda stella.

Inter, Ambrogino d'Oro a palazzo Marino per lo scudetto della seconda stella. Lautaro: «Puntiamo sempre più in alto»

“Voglio ringraziare il sindaco per l’ospitalità e il riconoscimento prestigiosissimo che ci sta consegnando. Il calcio è una disciplina sportiva, ma anche fenomeno di business, principalmente però è un fenomeno sociale e di aggregazione: tutti abbiamo in mente la sfilata nel nostro bus e le ali di folla che hanno dato calore alla squadra sul pullman, circa 500’000 persone tra quelli sul percorso e in piazza Duomo. Un fenomeno di aggregazione, famiglie che attraverso un denominatore comune della felicità inneggiavano i nostri colori abbattendo barriere culturali, sociale, etnico ed economico”, ha detto l’amministratore delegato sportivo Beppe Marotta nel corso della cerimonia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 14:40

