Inghilterra, superyacht da 6 milioni va a fuoco: le immagini dell'incendio sono impressionanti

Uno yacht di 26 metri del valore di 6 milioni di sterline ha preso fuoco mentre si trovava ormeggiato al porto di Torquay, Inghilterra. Le immagini riprese dall'alto sono impressionanti: mostrano la lussuosa imbarcazione avvolta da fumo nero e fiamme. Lo yacht squarciato dal fuoco è poi affondato, le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. Squadre di soccorso si sono subito adoperate per bonificare la zona: si parla infatti di una importante fuoriuscita di petrolio. Sono ancora in corso le verifiche per valutare l'impatto che questa vicenda potrebbe avere sulla fauna selvatica e sulla qualità dell'acqua.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Giugno 2022, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA