Incidente a Venezia, gondola si rovescia in canale: turisti terrorizzati finiscono in acqua

Paura a Venezia, gondola si rovescia in canale: turisti terrorizzati finiscono in acqua. Oggi, domenica 3 dicembre, incidente in centro storico a Venezia. Una gondola con a bordo turisti si è rovesciata in rio de la Verona, in sestiere di San Marco a due passi dal teatro La Fenice.

Venezia, incidente choc: gondola si rovescia e i turisti finiscono in acqua

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, i turisti di origine orientale non hanno assecondato la manovra del gondoliere e per fare delle foto non solo sono finiti in acqua, ma hanno fatto rovesciare l'imbarcazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 19:05

