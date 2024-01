Il comando dei vigili del fuoco di Torino è intervenuto per estinguere l'incendio dello stoccaggio di una fabbrica di pallets, alle ore 01:45 in via Emilia n°3. L'incendio, per fortuna circoscritto alla sola area esterna, non ha coinvolto persone.

