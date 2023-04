Roma, pauroso rogo di auto alla Magliana: bruciano le vetture posteggiate in strada

Paura a Roma per un grosso rogo che alle 13 di oggi ha distrutto una serie di auto posteggiate in strada. È successo davanti alla parrocchia Santo volto di Gesù in via della Magliana ha preso fuoco una Panda ferma parcheggiata e per colpa del vento sono andate a fuoco altre tre auto.

Il video arriva dei residenti che hanno assistito alla scena, il consigliere di Fratelli d'Italia del municipio 11 Marco Palma commenta: “Possiamo pensare di installare impianti antincendio lungo la strada soprattutto nelle aree fuori dei centri abitati, con l’arrivo del caldo purtroppo arrivano anche gli incendi".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 16:43

