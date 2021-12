In Lazio al via vaccinazioni per bambini. C'è anche nonna Gina: "Un anno fa ero qui intubata"

I primi settanta bambini prenotati per la vaccinazione si sono presentati mercoledì allo Spallanzani che per l'occasione ha allestito spettacoli e animazioni con Babbo Natale, tanti pagliacci e regali. A fare da cornice anche la polizia di Stato con la banda e il reparto a cavallo. Tra le tante storie quella di Gina, nonna di cinque nipoti che oggi li ha accompagnati per fare il vaccino: "Esattamente un anno fa ero ricoverata qui allo Spallanzani nel reparto Covid. Sono viva per miracolo, ero intubata nel reparto rianimazione ma non ricordo nulla. Il Covid fa paura, vaccinatevi, io sto ancora male, piango sempre e sono depressa"

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 17:26

