Il Volo sings Morricone: «L'emozione più grande? Tornare a vedere gli occhi del pubblico»

Venerdì 5 novembre esce in tutto il mondo “IL VOLO SINGS MORRICONE” (Epic/Sony Music), il nuovo atteso album de Il Volo dedicato al Maestro; un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento, sulle cui musiche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per mesi. 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie del Maestro, impresse nella memoria di tutti. «La musica del Maestro Ennio Morricone è attuale, è eterna e questo è un aspetto che è entrato nei nostri cuori. Ci ha insegnato tanto» ha detto Piero Barone ai nostri microfoni. Ma tra le emozioni più grandi c'è quella di tornare con un tour live. Crediti foto@Ufficio stampa Parole e Dintorni Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 14:23

