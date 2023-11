Il "rumore" per Giulia Cecchettin arriva in Senato

Il "rumore" per Giulia Cecchettin arriva anche al Senato, nelle sale di Palazzo Giustiniani. Lo annuncia su X il senatore Filippo Sensi postando un video che immortale diverse ragazze e ragazzi che fanno rumore a Palazzo Giustiniani. Un'iniziativa "con la presidente e la ex presidente della Commissione Femminicidio (grazie Giusy Versace)", scrive Sensi. Il "Rumore" contro i femminicidi è stato chiesto dalla presidente della commissione contro i femminicidi Martina Semenzato durante la conferenza stampa "Oltre la violenza: le azioni positive a confronto" in cui è stato proiettato il Docufilm "La bellezza dopo la rinascita", prodotto dall'Associazione Wall of Dolls.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 19:19

