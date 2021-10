Il ritorno dei Puffi dopo 40 anni: una nuova serie con nuovi personaggi

Sono pronti al debutto in Italia, I Puffi, gli amati personaggi di colore blu e poco più alti di tre mele, che tornano in tv dal 8 ottobre alle 20:00 solo su NickJr, il brand prescolare di ViacomCBS Networks Italia in onda sul canale 603 di Sky. Gli amati personaggi del fumettista belga Peyo tornano con un colorato reboot, in una nuovissima versione Computer-Generated dopo 40 anni dal primo esordio. Traendo spunto proprio dai mitici fumetti, la nuova serie, rivolta a tutta la famiglia, spingerà il fascino della serie originale a livelli ancora più alti, adattandosi perfettamente ai tempi frenetici di oggi e utilizzando un dialogo più vivace. Il reboot regalerà storie originali con gli amatissimi Grande Puffo, Puffetta e compagni, ma anche personaggi nuovi che animano il Villaggio. I nuovi Puffi saranno un contenitore esplosivo di avventure e umorismo!

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 13:39

