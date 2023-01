Il piatto vuoto di Silvia fa arrabbiare Barbieri a Masterchef

Negli episodi di giovedì 5 gennaio 2023 di MasterChef Italia (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), i cuochi amatoriali in gara hanno dovuto affrontare uno Skill Test in cui, per l’occasione, presenziava anche il leggendario Davide Scabin come “commissario esterno” insieme ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Obiettivo della prova era riproporre il gusto autentico, e in una versione da vero MasterChef, alcuni dei piatti della cucina italiana più famosi all’estero, tra cui gli Spaghetti alla chitarra con le pallotte. La concorrente Silvia non è riuscita a cuocere in tempo la pasta, e quindi si è presentata all’assaggio con un piatto vuoto, scatenando la reazione severissima di Barbieri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA