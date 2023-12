I Vigili del Fuoco celebrano la loro Patrona, Santa Barbara. Il video postato sui social

"Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell’inferno dei roghi. Per Santa Barbara Martire. Uniti dalla passione per il nostro lavoro e dalla devozione per la nostra protettrice. Buona Santa Barbara a tutti i #vigilidelfuoco!", questo il messaggio dei Vigili del Fuoco postato sui social per celebrare la loro protettrice Santa Barbara.

/ X Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA