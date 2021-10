I taxi volanti elettrici arrivano a Fiumicino: quando decolleranno e quanto costerà

Volocopter, il pioniere della mobilità aerea urbana (Uam), la holding di investimenti Atlantia ed Aeroporti di Roma, il più grande operatore aeroportuale d'Italia, hanno annunciato oggi ufficiali, all'aeroporto di Fiumicino , la loro partnership per portare i taxi aerei elettrici a Roma. Insieme all'Enac e all'Enav, questo pool di aziende è "fortemente impegnato per portare nel campo dell'aviazione un'innovazione fortemente sostenibile". L'annuncio è arrivato nel corso del convegno "La mobilita' urbana del futuro", moderato da Alessandro Cecchi Paone, che ha visto presenti, tra gli altri, Claudio De Vincenti, presidente Aeroporti di Roma; Carlo Bertazzo, amministratore delegato Atlantia; Alessio Quaranta, dg Enac; Marco Troncone, amministratore delegato Aeroporti di Roma; Alessandra Todde, viceministro dello Sviluppo Economico; Pierluigi Di Palma, presidente Enac; Teresa Bellanova, vice ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Maurizio Paggetti, Chief Operating Office di Enav, l'assessore regionale allo sviluppo economico Paolo Orneli. congestionati di tutto il mondo. Quale servizio di mobilità completamente nuovo, offrirà con il "VoloCity" il trasporto aereo di persone e merci alimentato a batteria e quindi senza emissioni. Insieme alle autorità ed agli enti regolatori italiani e con il pieno sostegno di Atlantia, Aeroporti di Roma e Volocopter sensibilizzeranno passeggeri e opinione pubblica sui vantaggi e apriranno la strada per portarli in Italia entro i prossimi 2-3 anni. In particolare, il nuovo servizio collegherà l'hub internazionale "Leonardo da Vinci" con varie località di Roma, tramite aeroporti verticali. Questo permetterà dei viaggi di qualità in pieno comfort, riducendo notevolmente sia la congestione del traffico urbano che le emissioni di CO2, in quanto i 18 motori di VoloCity in modalità elettrica. VoloCity, che sta già richiamando grande curiosità tra oggi passeggeri ed operatori con centinaia di foto ricordo, è esposto al terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino al 30 ottobre e dal 2 al 4 novembre in Piazza San Silvestro a Roma. Queste iniziative lanciano il pubblico a conoscere i taxi elettrici, a vedere come questo nuovo tipo di mobilità migliorerà la vita urbana, e anche a sperimentarlo, prendere posto nel VoloCity. (ANSA) Video Mino Ippoliti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 08:23

