I bancomat stanno scomparendo, ecco dove saremo costretti a prelevare

Sempre più istituti bancari stanno liquidando il caro vecchio bancomat che sarà sostituito da un nuovo sistema di prelievo. L’addio ai bancomat è accompagnato da un nuovo progetto grazie al quale le operazioni si trasferiscono in farmacia. Ebbene sì, Farmacash è il nuovo servizio che permetterò di prelevare contanti senza necessità di fare tappe in banca. Questo processo di decentralizzazione, infatti, va nella direzione di ridurre gli sportelli Atm e sopperisce alla chiusura di molte filiali. Tutto ciò, nell’ambito della lotta all’evasione fiscale. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> ATTENZIONE A QUESTA MAIL: È UNA TRUFFA SVUOTA-CONTO

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA