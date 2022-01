Hygge, la felicità in 10 mosse (e sì, mangiare dolci fa bene)

La felicità? È a 10 passi di distanza. Almeno questo è quel che sostiene la filosofia scandinava Hygge. Questo nome così strambo indica un modo di vivere che ha a che fare con le emozioni e l’atmosfera. Non è facile tradurlo in italiano, ma include i concetti di serenità e sentirsi a proprio agio. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> SOLO QUESTI SONO I CIBI CHE DANNO FELICITÀ E AUMENTANO LA SEROTONINA

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA