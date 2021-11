Hai sempre freddo? Le strane cause e i rischi per la salute: cosa succede al corpo

Soffrire il freddo, soprattutto in parti come mani e piedi, è comune soprattutto in situazioni in cui la temperatura esterna è bassa. Ma ci sono casi in cui l’ipersensibilità al freddo potrebbe essere legata ad un mal funzionamento del nostro organismo e quindi è bene indagare insieme al proprio medico, le cause che la provocano. crediti foto@shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 14:32

