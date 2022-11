Ha istigato al suicidio una 14enne, denunciato youtuber di 30 anni

(LaPresse) La Polizia di Stato ha denunciato uno youtuber, oscurandone il canale, per istigazione al suicidio di una ragazza quattordicenne. In particolare, gli uomini della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Ravenna e Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ravenna e dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, hanno identificato e denunciato un giovane youtuber vicentino ritenuto responsabile di aver caricato su una nota piattaforma social alcuni video incitanti a pratiche suicidarie. La vicenda ha avuto inizio quando i genitori di una minorenne si sono rivolti alle forze di polizia raccontando che la ragazza, dopo aver visionato un video su Youtube, aveva tentato il suicidio. Le immediate indagini hanno consentito di identificare il titolare del canale social, presunto responsabile della diffusione del video, nonché, all’esito di una perquisizione disposta dall’Autorità giudiziaria ravennate nei suoi confronti, di acquisite elementi utili per accertarne le responsabilità in ordine al reato di istigazione al suicidio. Il canale Youtube e, in particolare, il video in questione, intitolato "9 modi per suicidarsi", sono stati sequestrati e opportunamente oscurati. L’utente, nickname "Creepy Ryan", era attivo su Youtube e molto seguito sulla rete. Ha pubblicato una cinquantina di video dal contenuto c.d. "creepypasta", ovvero storie create ad hoc per impressionare il pubblico e ottenere il maggior numero di followers, caratterizzate dalla brevità del racconto e dalla capacità di appassionare i fruitori. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Novembre 2022, 08:24

