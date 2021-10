(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2021 Piccoli problemi tecnici al comitato elettorale di Gualtieri. Mentre Roberto Gualtieri commentava la sua vittoria, è andata momentaneamente via la luce nell'edificio di via di Portonaccio. Il neosindaco non si è perso d'animo e ha continuato: "Voglio ringraziare la stampa, anche nella penombra". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA