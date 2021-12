Gualtieri: "Roma è più pulita, ma non ancora come merita"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2021 "Oggi presentiamo un bilancio del nostro piano pulizia straordinario. Ci sono tangibili miglioramenti anche se restano criticità in varie zone. Roma è più pulita di come l'abbiamo trovata ma non è ancora pulita come merita". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la conferenza stampa su 'pulizia della città: bilancio e prospettivè in Campidoglio, alla presenza anche dell'assessora ai rifiuti Sabrina Alfonsi e dell'amministratore unico di Ama Angelo Piazza. Campidoglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 14:34

